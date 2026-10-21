Собрание народной недвижимости
Оформлена конфискация миллиардных активов бывшего дагестанского депутата
Как стало известно “Ъ”, зарегистрировано право Российской Федерации на активы бывшего председателя народного собрания Дагестана Магомеда Сулейманова. По антикоррупционному иску Генпрокуратуры у Сулейманова-старшего и членов его семьи было конфисковано имущество на 10,4 млрд руб., включая роскошные дома в Махачкале и Избербаше, комплекс электросетей, хлебозавод и долю в банке.
Активы семьи Сулеймановых отошли России по иску Генпрокуратуры, который Советский райсуд Махачкалы удовлетворил в июле этого года. Ответчики обжаловали решение, но 10 сентября Верховный суд Дагестана апелляции отклонил, после чего начался процесс перерегистрации имущества.
Магомед Сулейманов с 1997 по 2007 год возглавлял администрацию небольшого (55 тыс. жителей) города Избербаша на берегу Каспийского моря. Затем по 2018 год являлся исполнительным и генеральным директором республиканского отделения фонда обязательного медицинского страхования и депутатом Народного собрания республики, которым руководил в 2007–2010 годах. При этом ответчик, установил надзор, не соблюдал антикоррупционные обязанности, запреты и ограничения, используя свое положение во власти и авторитет в корыстных целях, приобретал имущество, стоимость которого в разы превышала его законные доходы.
Так, через подставных лиц, выяснили прокуроры, господин Сулейманов приобрел имущественный комплекс МУП «Избербашские городские сети», включающий в себя объекты электроэнергетики. В 2010 году организация была преобразована в ООО «Избербашские городские электрические сети», а его имущество передано в аренду сетевым организациям, которые входят в ПАО «Россети Северный Кавказ». Кроме того, «используя авторитет и властные полномочия», он обеспечил передачу в свою пользу имущества ОАО «Избербашский хлебозавод», которое было записано на его родственника. Одновременно, как установил надзор, депутат и чиновник, несмотря на запреты, являлся соучредителем коммерческого банка «Избербаш» (с 2013 года переименован в ООО КБ «МВС Банк»). Председателем правления банка являлась супруга господина Сулейманова, но ее руководство считалось номинальным, так как все важные решения принимались ее мужем. Он же, установили проверяющие, приобрел и зарегистрировал на жену квартиру площадью 143,5 кв. м в ЖК «Воробьевы горы» на Мосфильмовской улице Москвы. Женщина стала обладателем многочисленной коммерческой недвижимости в столице и Избербаше.
Один из сыновей господина Сулейманова получил крупный участок земли (1,3 тыс. кв. м) со зданием в Избербаше, оцениваемые в 80 млн руб. Другой сын стал владельцем трехэтажного торгового центра площадью 1,4 тыс. кв. м в том же городе, стоящего более 100 млн руб., и земельных участков.
Дочь главного ответчика среди прочего стала собственником одного из домов Сулейманова-старшего в Махачкале площадью 360 кв. м (стоит не менее 131 млн руб.). Скончавшийся в 2021 году отец жены депутата по документам являлся владельцем целого жилого комплекса в столице Дагестана площадью 734,3 кв. м (не менее 186 млн руб.). Сестра депутата получила еще одну квартиру в ЖК на Мосфильмовской улице площадью 233,3 кв. м (12 млн руб.). На других ответчиков было оформлено 18 квартир в одном доме в Избербаше, а для их легализации использовалось решение городского суда.
Среди активов, которые были распределены на брата жены господина Сулейманова, следует особо выделить шестиэтажный торгово-офисный центр Osmanskiy в Махачкале, оцениваемый почти в полмиллиарда, а также два жилых дома площадью 1837,3 кв. м и 207,5 кв. м в столице Дагестана. Их оценили еще в 200 млн руб.