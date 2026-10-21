Собрание народной недвижимости

Так, через подставных лиц, выяснили прокуроры, господин Сулейманов приобрел имущественный комплекс МУП «Избербашские городские сети», включающий в себя объекты электроэнергетики. В 2010 году организация была преобразована в ООО «Избербашские городские электрические сети», а его имущество передано в аренду сетевым организациям, которые входят в ПАО «Россети Северный Кавказ». Кроме того, «используя авторитет и властные полномочия», он обеспечил передачу в свою пользу имущества ОАО «Избербашский хлебозавод», которое было записано на его родственника. Одновременно, как установил надзор, депутат и чиновник, несмотря на запреты, являлся соучредителем коммерческого банка «Избербаш» (с 2013 года переименован в ООО КБ «МВС Банк»). Председателем правления банка являлась супруга господина Сулейманова, но ее руководство считалось номинальным, так как все важные решения принимались ее мужем. Он же, установили проверяющие, приобрел и зарегистрировал на жену квартиру площадью 143,5 кв. м в ЖК «Воробьевы горы» на Мосфильмовской улице Москвы. Женщина стала обладателем многочисленной коммерческой недвижимости в столице и Избербаше.