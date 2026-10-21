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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Мир

Ушаков: дело идет к завершению конфликта на Украине

Дело идет к завершению украинского конфликта, заявил ИС «Вести» помощник президента России Юрий Ушаков. При этом, по словам господина Ушакова, пока неизвестно, «насколько мы приближаемся» к мирному соглашению.

Ушаков о близком окончании СВО, возобновлении переговоров и дизельной сделке с США

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Сегодня президент России Владимир Путин на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом заявил о готовности российской стороны к трехсторонним переговорам с Украиной и США. По словам Юрия Ушакова, они пройдут в десятых числах ноября, предположительно, в Абу-Даби.

Переговоры Путина и Уиткоффа

Лица переговоров — в фотогалерее «Ъ».

Переговоры Путина и Уиткоффа
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