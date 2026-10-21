Ушаков: дело идет к завершению конфликта на Украине
Дело идет к завершению украинского конфликта, заявил ИС «Вести» помощник президента России Юрий Ушаков. При этом, по словам господина Ушакова, пока неизвестно, «насколько мы приближаемся» к мирному соглашению.
Сегодня президент России Владимир Путин на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом заявил о готовности российской стороны к трехсторонним переговорам с Украиной и США. По словам Юрия Ушакова, они пройдут в десятых числах ноября, предположительно, в Абу-Даби.