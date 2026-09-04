Инвестиции ждут стимула

Центробанк не допустил «гипервсплеска инфляции» и подготовился к новому циклу инвестпроектов. Об этом заявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. По словам президента, инвестиции снизились из-за сознательной политики подавления инфляции, но теперь развиваться можно и без этого. При этом он сказал, что сейчас главная задача государства — создать комфортные условия для бизнеса. Причем частные инвестиции должны стать ключевым стимулятором экономики. Как бизнес отреагировал на выступление президента?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума говорил не только про политику, историю и боевые действия. Президент подробно рассказал о проблемах делового климата и объяснил экономическую стратегию властей на ближайшие месяцы.

В частности, он признал успех ЦБ в борьбе с инфляцией, которая раньше была двузначной, а теперь опустилась до 6%. При этом денежно-кредитную политику регулятора он назвал «не слишком жесткой» и заявил о некритичности дефицита бюджета. Но ключевые риски для бизнеса пока сохраняются, рассуждает глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский:

«Ситуация очень разнится по отраслям. Все зависит от того, как компания взвесит все "за" и "против" и будет работать. Здесь нет общего рецепта, все очень зависит от конкретного кейса. Неопределенность сохраняется, она очень давно живет с нами. Индивидуальная способность, может быть, даже экспертная оценка самого владельца проекта позволяет лавировать среди обстоятельств.

Сейчас невозможно среднесрочные планы создавать, потому что ситуация меняется каждый день».

За последний год индекс Мосбиржи упал на 800 пунктов. А 20 июля он опустился ниже отметки в 1900 впервые с осени 2022-го. В августе показатели скорректировались, а в сентябре колеблются в районе 2200 пунктов. Владимир Путин заявил, что российский фондовый рынок обязательно восстановится. По его словам, сейчас он находится в «небольшом минусе», но после вернется в прежнее состояние с укреплением макроэкономических показателей. Для этого нужна позитивная повестка, отметил в беседе с “Ъ FM” член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс:

«Иногда настроения, которые царят на Московской бирже среди инвесторов немножко расходятся с этим оптимистическим трендом. Заемные средства продолжают быть дорогими, социальный антиинфляционный аспект никто не отменял. Технологии поступают трудно, так как мы по-прежнему под санкциями, рабочие силы малодоступны, в том числе в связи с неким кризисом высшего образования.

В общем труд, капитал, технологии — три составляющих нашей экономики — пока труднодоступны. Поэтому хотя посыл и оптимистический, реальность пока ему не соответствует».

Владимир Путин также заявил, что банковская система остается прочной, а слухи о заморозке вкладов он назвал вбросами. По его словам, экономика находится в абсолютно стабильном состоянии. Вместе с тем он подчеркнул, что в борьбе с инфляцией важно не дойти до переохлаждения. Однако первые заморозки уже ощущаются, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова:

«При такой стоимости денег большинство компаний (мы видим это в регионах) не строит никаких планов по дальнейшему развитию, дополнительному производству и так далее. Практически невозможно свести концы с концами, окупить проекты, они очень долгими получаются.

Президент сказал, что банки зарабатывают, и это реально так. У бизнеса ничего не остается.

Ты делаешь что-то новое, модернизируешь и фактически всю свою прибыль, которую зарабатываешь, отдаешь банкам под те проценты, которые сейчас действуют для бизнеса».

Владимир Путин также прокомментировал возможность разрешения конфликта России и Украины. По его словам, шансы есть, а Москва и Киев сохраняют контакты по линии спецслужб.

Леонид Пастернак