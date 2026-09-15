Бизнес определяется с ценовой политикой

Российский бизнес пытается сдержать рост цен за свой счет: сокращает персонал, урезает ассортимент и отказывается от давних партнеров. С начала года стоимость товаров и услуг повысили больше 80% компаний. Но продолжать и дальше пересматривать ценники вплоть до конца года намерена лишь треть игроков рынка, выяснили аналитики «Актион Финансы». “Ъ FM” поговорил с представителями малого и среднего бизнеса об их планах и настроениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Текущая расстановка сил: 37% российских компаний собираются поднять цены до конца года, 63% планируют обойтись без этого, таковы результаты исследования «Актион Финансы». Собеседники “Ъ FM”, впрочем, советуют рассматривать эти итоги как промежуточные. По их мнению, чем ближе декабрь, тем больше вероятность того, что нынешнее большинство превратится в меньшинство.

Слишком много факторов могут повлиять на настроение бизнеса: от обстановки на топливном рынке до ситуации с атаками на склады маркетплейсов, пояснил генеральный директор бренда аксессуаров Rels Иван Петраков:

«Площадки маркетплейсов продолжают гореть, при этом тот же самый Wildberries не предоставляет документы о стоимостной оценке ущерба в рублях, только в штуках. Так что в третьем квартале, по факту неся убытки, многие поставщики заявят прибыль. А в четвертом — будут катастрофические убытки, когда у всех дела уйдут из арбитража, можно будет уже заявить об ущербе.

Единственный вариант, который есть сейчас, — индексировать цены.

Большая часть поставщиков товаров и услуг омниканальные, то есть они представлены в традиционном ритейле офлайн и на маркетплейсах. Если они пострадали на Wildberries, то цены станут, условно, хуже в "Пятерочке"».

На непродовольственные товары цены могут вырасти сразу на 15-20%, прогнозируют предприниматели, опрошенные “Ъ FM”. А вот стоимость продуктов питания и регулярного спроса, по их оценкам, будет повышаться медленно, но регулярно. В негативном сценарии — на 3-4% ежемесячно. Однако делать однозначные предположения бизнесмены опасаются, признаваясь, что их горизонт планирования сейчас ограничивается тремя-четырьмя неделями.

Пока же компании пытаются найти альтернативы переписыванию ценников: от смены модели производства до сокращения штата и отказа от давних партнеров. О своем опыте рассказал основатель цветочного центра Panin Plants Владимир Панин:

«Мы теперь не все подряд делаем, а стараемся какие-то конкретные продукты выводить на рынок. Речь об узкой продуктовой линейке, но с большой глубиной, которая может тиражироваться практически по всей России. Если были планы что-то построить, сделать, то мы их переносим на следующий год. Плюс, кредиты сложно получать, но банки идут на реструктуризацию.

Происходит какая-то оптимизация персонала, перераспределение функций, переход на более дешевую рабочую силу».

Впрочем, её, по словам собеседников “Ъ FM”, не так много. На рынке труда по-прежнему наблюдается дефицит кадров, и расположение квалифицированных соискателей получает тот, кто предлагает более выгодные условия. А вот сэкономить предприниматели пытаются на маркетинге. Вместо рекламных кампаний они предпочитают прямую коммуникацию с клиентами, а еще полагаются на сарафанное радио и лояльность давних покупателей. Впрочем, ни один из способов защиты маржинальности сегодня не гарантирует успеха, заметил основатель сервиса доставки FoodBand Артем Халимоненко:

«В кризисе остается только самое дорогое, потому что все равно продается, что бы ни случилось, и самое дешевое. Возможно, у нас в текущей ситуации будет такая перестройка. То есть какой-то средний класс бизнесов выйдет из игры на время, пока все не устаканится, а клиентская база перераспределится. Часть уйдет к оставшимся игрокам, а часть перейдет, например, в какой-то более дешевый сегмент. Часть начнет варить борщи чаще. Везде есть свои плюсы».

Именно стремясь не перешагнуть порог среднего ценового сегмента, многие компании сейчас и пытаются сдерживать цены. Но есть те, кто выбрал совсем иной сценарий: двое собеседников “Ъ FM” признались, что собираются закрывать бизнес. С мрачной иронией они заметили, что банкротство, в отличие от переписывания ценников, достаточно провести один раз.

Иван Хорушевский