«Альтернатива для Германии» подумала за весь Евросоюз
Немецкие правые предлагают Европе новый курс
Лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель представила 21 октября стратегию под названием «Наш новый курс для Европы». В документе, обнародованном с трибуны Европарламента, предложено отказаться от формирования этого органа путем прямых выборов, сократить состав Еврокомиссии и бюджет Евросоюза, а также дать Германии возможность проводить собственную, не зависящую от ЕС политику по ряду направлений, включая миграцию, налоги и оборону. Вопрос о выходе из ЕС партия не ставит, но лишь пока — если с 2029 года, времени нового электорального цикла в ЕС и самой Германии, предложенные реформы не начнут претворяться в жизнь, АдГ грозит вынести вопрос о членстве страны в объединении на референдум.
С самого начала своего основания в 2013 году АдГ позиционировала себя и воспринималась всеми как партия радикальных евроскептиков. С годами политическая сила, ратовавшая за выход Германии из еврозоны и возвращение к национальной валюте, немного смягчила свою позицию, но евроскептицизм как один из основополагающих идейных принципов у немецких крайне правых сохранился. Это сполна продемонстрировала программа, которую вечером 21 октября презентовала в Европарламенте лидер партии Алис Вайдель.
В стратегическом документе, озаглавленном «Наш новый курс для Европы», партия, давно выступающая за сокращение бюрократии и государственного регулирования, предлагает отказаться от практики напрямую избирать членов Европарламента, заменив это назначением евродепутатов национальными парламентами.
В руки национальных лидеров, а не Еврокомиссии (ЕК) должны быть переданы и полномочия по принятию решений, роль же ЕК, по мнению АдГ, необходимо свести исключительно к административным функциям. Кроме того, партия выступила за замену высшего судебного органа ЕС арбитражным трибуналом для разрешения споров между правительствами стран-членов.
Немало инициатив немецкие крайне правые выдвинули и в том, что касается финансовой и налоговой политики Евросоюза. К примеру, план АдГ предусматривает довольно существенное сокращение бюджета ЕС, замораживание численности персонала общеевропейского чиновничьего аппарата и ликвидацию ряда агентств Евросоюза. Кроме того, в партии считают целесообразным отказаться от поступлений в бюджет ЕС за счет НДС и сборов на пластик, предоставить крупнейшим экономикам еврозоны (куда, разумеется, относится и Германия) больше голосов в Европейском центральном банке и положить под сукно идею введения цифрового евро.
Наконец, как это бывало не раз в истории Евросоюза, когда отдельные страны выторговывали себе какие-то исключения из общеевропейских правил, АдГ заявила о своих претензиях на подобные исключения и для Германии. Речь идет о таких сферах, как миграция, налогообложение, социальная политика, оборона и совместные заимствования. В определенных обстоятельствах АдГ хотела бы иметь возможность добиться исключений для себя и в других сферах, вроде сельского хозяйства и финансовой политики.
Что касается потенциального выхода из ЕС, то здесь партия отметила, что такой цели не ставит.
Впрочем, при этом была сделана важная оговорка. В 2029 году в самой Германии и во всем ЕС пройдут выборы (страны-члены будут голосовать за новый состав Европарламента), и, если к этому моменту Брюссель не начнет движение по пути реформ, предложенных немецкими правыми, «Альтернатива» — ныне крупнейшая оппозиционная сила страны с заявкой на будущее лидерство — обещает поднять вопрос о членстве Германии в ЕС на референдуме.
Отметим, что на данном этапе проведение референдума по членству в ЕС выглядит не особо реалистичным: для этого требуется внести поправку в конституцию Германии, а для ее принятия необходимы голоса двух третей депутатов как в Бундестаге, так и в Бундесрате (верхней палате парламента).
Тем не менее амбиции немецкой АдГ, недавно продемонстрировавшей небывалый успех на выборах в земельные парламенты Саксонии-Анхальт и Мекленбурга—Передней Померании, отражают не сбавляющую оборотов широкую тенденцию на укрепление позиций крайне правых партий по всей Европе. А также их возросшие и небезосновательные требования быть услышанными мейнстримом.
Неудивительно, что немцы оказались далеко не одиноки в своем стремлении переформатировать принципы функционирования ЕС в пользу больших прав национальных правительств. На прошлой неделе лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен — фаворит предстоящих в будущем году президентских выборов — представила в Брюсселе свой план действий в отношении ЕС в случае, если она будет избрана президентом Франции. В частности, она пообещала вдвое сократить взносы страны в бюджет ЕС, а также низвести Еврокомиссию до «секретариата», работающего на нужды стран-членов ЕС. «Европейская комиссия хочет превратиться в государство, мы — этого не хотим. Поэтому мы будем ей препятствовать»,— заявила Ле Пен.