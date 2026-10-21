«Альтернатива для Германии» подумала за весь Евросоюз

Лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель представила 21 октября стратегию под названием «Наш новый курс для Европы». В документе, обнародованном с трибуны Европарламента, предложено отказаться от формирования этого органа путем прямых выборов, сократить состав Еврокомиссии и бюджет Евросоюза, а также дать Германии возможность проводить собственную, не зависящую от ЕС политику по ряду направлений, включая миграцию, налоги и оборону. Вопрос о выходе из ЕС партия не ставит, но лишь пока — если с 2029 года, времени нового электорального цикла в ЕС и самой Германии, предложенные реформы не начнут претворяться в жизнь, АдГ грозит вынести вопрос о членстве страны в объединении на референдум.