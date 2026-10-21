«Ночь» при полном свете

Первым долгом нужно сообщить, что одного из самых скандальных произведений современного искусства XXI века, «Комедианта» Маурицио Каттелана, то есть приклеенного к стене серебристым скотчем банана, проданного за $6,24 млн и сделавшего художника чуть ли не поп-звездой, на выставке в Новой национальной галерее нет. Но есть другая его работа, хорошо известная даже далеким от арта-рынка людям,— стоящая посреди музейного зала коленопреклоненная фигура, со спины кажущаяся беззащитным, аккуратно одетым молящимся мальчиком. Однако стоит только взглянуть в лицо мальчику, чтобы понять, что перед нами Адольф Гитлер. Скульптура «Он» («Him») созданная в 2001 году, давно стала одной из «визиток» Каттелана, но по понятным причинам она нигде не смотрелась так выразительно, как в Берлине, на Культурфоруме, в нескольких сотнях метров от бывшего бункера фюрера.