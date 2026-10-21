Умер бывший глава Госстроя России Николай Кошман

Николай Кошман родился 5 апреля 1944 года. В разные годы он занимал должности зампредседателя правительства РФ — полномочного представителя правительства в Чечне, руководителя Федеральной службы специального строительства России, главы Госкомитета по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой РФ). С 2005 года по 2021 год он возглавлял Ассоциацию строителей России. С участием господина Кошмана Москва принимала генеральный план развития, в основе которого было восстановление исторического центра, сообщил агентству депутат Госдумы Владимир Ресин.