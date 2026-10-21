Умер бывший глава Госстроя России Николай Кошман
Бывший глава Госстроя России, генерал-полковник Николай Кошман умер в возрасте 82 лет. Об этом «РИА Недвижимость» сообщила одна из бывших коллег господина Кошмана по Ассоциации строителей, которую он возглавлял. Собеседница сообщила, что церемония прощания и похороны пройдут на военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.
Николай Кошман родился 5 апреля 1944 года. В разные годы он занимал должности зампредседателя правительства РФ — полномочного представителя правительства в Чечне, руководителя Федеральной службы специального строительства России, главы Госкомитета по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой РФ). С 2005 года по 2021 год он возглавлял Ассоциацию строителей России. С участием господина Кошмана Москва принимала генеральный план развития, в основе которого было восстановление исторического центра, сообщил агентству депутат Госдумы Владимир Ресин.
Во время службы в Вооруженных силах Николай Кошман занимался строительством железных дорог, мостов, жилья в Сибири, Казахстане, на Дальнем Востоке, в Центральной России. Участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.