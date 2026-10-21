Нидерланды и Финляндия отключили госсайты из-за риска хакерских атак

Эксперты по кибербезопасности называют проблему серьезной, поскольку на PHP работает огромное количество сайтов и систем и это одно из самых распространенных в интернете ПО. По оценке сервиса W3Techs, на PHP работает 73% сайтов, в которых можно определить использованный язык программирования. «PHP повсюду. Он незаметно используется на сайтах, созданных на WordPress, Drupal, Joomla и Magento, платформах виртуального хостинга, панелях управления и огромном количестве ПО, которое не афиширует, что работает на PHP»,— цитирует Reuters заявление компании в сфере кибербезопасности Huntress.