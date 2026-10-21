Нидерланды и Финляндия отключили госсайты из-за риска хакерских атак
Ряд государственных учреждений в Нидерландах и Финляндии временно отключили свои сайты из-за опасений, что они могут стать мишенями хакерских атак. Это произошло после того, как стало известно об уязвимостях в языке программирования PHP, часто используемом для создания сайтов. Об этом написало Reuters. В частности, в Нидерландах свои сайты отключили Национальный центр по кибербезопасности, порт Роттердама, правительственный портал Overheid.nl, национальная футбольная ассоциация, пять крупнейших партий. Финский провайдер IT-услуг для госструктур Valtori также сообщил об отключении сайтов местных правительственных учреждений.
20 октября разработчики PHP сообщили об обнаружении двух критических уязвимостей, которые могут облегчить хакерские атаки и которые уже были использованы хакерами. 21 октября разработчики заявили о выпуске обновления, исправляющего эти уязвимости. Многие правительственные агентства по кибербезопасности из Европы, Японии, Австралии и других регионов призвали пользователей обновить PHP или отключить свои сайты до установки обновлений.
Эксперты по кибербезопасности называют проблему серьезной, поскольку на PHP работает огромное количество сайтов и систем и это одно из самых распространенных в интернете ПО. По оценке сервиса W3Techs, на PHP работает 73% сайтов, в которых можно определить использованный язык программирования. «PHP повсюду. Он незаметно используется на сайтах, созданных на WordPress, Drupal, Joomla и Magento, платформах виртуального хостинга, панелях управления и огромном количестве ПО, которое не афиширует, что работает на PHP»,— цитирует Reuters заявление компании в сфере кибербезопасности Huntress.