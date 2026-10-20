ЕС оценил потери Украины от остановки экспорта в Черном море в €60 млн в день
Украина — один из важнейших мировых экспортеров сельскохозяйственной продукции, заявила глава европейской дипслужбы Каи Каллас. По оценкам Евросоюза (ЕС), экономические потери Украины от приостановки экспорта через порты Черного моря составляют €60 млн в день.
По словам госпожи Каллас, с середины июля Россия усилила атаки на экспортные пути Украины. В ЕС уточнили, что на Украину приходится 15% мирового экспорта кукурузы, 10% пшеницы, 15–20% ячменя и 50% мирового экспорта подсолнечного масла. «Около 90% этих товаров проходит через Черноморский коридор. Это важнейший маршрут для украинского зерна на международные рынки»,— указано в заявлении Каи Каллас.
В ЕС призвали к «немедленному восстановлению безопасного прохода для гражданского, торгового и коммерческого судоходства в Черном море».
Президент России Владимир Путин говорил, что удары по гражданскому судоходству в Черном и Азовском морях нанесли ущерб около 100 судам. В августе Турция предложила России и Украине объявить мораторий на удары в Черном море. В МИД РФ заявили, что Москву не устраивает предложение временного перемирия. Глава министерства Сергей Лавров считает, что такой мораторий невозможно будет проконтролировать.