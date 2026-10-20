ЕС оценил потери Украины от остановки экспорта в Черном море в €60 млн в день

Украина — один из важнейших мировых экспортеров сельскохозяйственной продукции, заявила глава европейской дипслужбы Каи Каллас. По оценкам Евросоюза (ЕС), экономические потери Украины от приостановки экспорта через порты Черного моря составляют €60 млн в день.