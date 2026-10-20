«Матч ПСЖ—"Барселона" называют главным событием осени»

Но как бы ни сложился матч, без голов там точно не обойдется. Более того, одна из самых популярных ставок перед этой игрой на то, что в рамках 90 минут там будет забито пять или более мячей. Так что вывеска ПСЖ—«Барселона», можно сказать, гарантия результативности. Да и на фоне остальных встреч, запланированных на сегодня, она выглядит бесспорной. Противостояния «Ливерпуль»—«Вильярреал» или «Штутгарт»— «Атлетико» при всем уважении вряд ли смогут сравниться с игрой в Париже.