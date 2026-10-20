«Матч ПСЖ—"Барселона" называют главным событием осени»
Владимир Осипов — о 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов
Вечером 20 октября стартует третий тур общего этапа Лиги чемпионов. За два дня в самом престижном футбольном турнире континента будет сыграно 18 матчей. На какие встречи стоит обратить внимание поклонникам футбола? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
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Матч ПСЖ—«Барселона», который состоится 20 октября, некоторые спортивные порталы называют главным событием осени. Афиша действительно невероятная: действующий обладатель Кубка чемпионов против самой яркой команды в этом сезоне. Сине-гранатовые в последних матчах забивают не меньше четырех голов за игру. В той же Лиге чемпионов за два тура в ворота соперника команда Ханса-Дитера Флика отправила девять мячей, а в Ла Лиге в минувший уикенд отгрузила пять «Бетису».
Кажется, «Барса» просто неудержима. Но ПСЖ сейчас тоже в полном порядке. Забивает французский клуб, конечно, поменьше, но на прошлой неделе четыре раза огорчил не кого-нибудь, а «Манчестер Сити». Причем к оптимальной форме «Пари Сен-Жермен», по мнению экспертов, даже не приблизился и еще будет набирать. Букмекеры с присущей им осторожностью фаворита в этом противостоянии не видят, хотя футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже, считает, что у хозяев есть преимущество:
«ПСЖ как двукратный победитель Лиги чемпионов может преподнести "Барселоне" сюрприз. На мой взгляд, скорее всего, будет победа французского клуба с разницей в один или два мяча».
Правда, те, кто получил возможность ощутить на себе все, что могут игроки этой «Барселоны», считают самым сильным клубом континента в данный момент совсем не ПСЖ. Так, полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков, который забил сине-гранатовым на прошлой неделе, высказался о каталонцах так:
«Конечно, на данный момент самая сильная команда — "Барселона"».
Но как бы ни сложился матч, без голов там точно не обойдется. Более того, одна из самых популярных ставок перед этой игрой на то, что в рамках 90 минут там будет забито пять или более мячей. Так что вывеска ПСЖ—«Барселона», можно сказать, гарантия результативности. Да и на фоне остальных встреч, запланированных на сегодня, она выглядит бесспорной. Противостояния «Ливерпуль»—«Вильярреал» или «Штутгарт»— «Атлетико» при всем уважении вряд ли смогут сравниться с игрой в Париже.
На 21 октября тоже запланировано противостояние грандов: действующий чемпион Германии против чемпиона Англии, «Бавария»—«Арсенал». Канониров, правда, часто ругают за прагматичный футбол, где они далеко не всегда забивают много мячей. Но после того как команда выиграла премьер-лигу, она стала еще мощнее, уверен комментатор Степан Манаков:
«Они взяли трофей в прошлом сезоне, сняли груз с плеч. И сейчас даже в сложно складывающихся матчах они забирают победу».
Кроме «Баварии» и «Арсенала», 21 октября свой матч в Лиге чемпионов будет проводить мадридский «Реал». Его соперником на «Сантьяго Бернабеу» станет «Лейпциг». После магической победы королевского клуба над «Ромой», где команда Жозе Моуринью взяла верх, отыгравшись за семь минут со счета 1:3, желающих увидеть новые свершения «Реала» точно будет немало. К счастью, встреча «Лилль»—«Галатасарай», где за турецкий клуб наверняка сыграет россиянин Алексей Батраков, пройдет в рамках первого слота и начнется в 19:45. Остальные же центральные встречи, включая противостояние ПСЖ—«Барселона», стартуют в десять вечера. Все в прямом эфире покажет стриминговая платформа Okko.