Песков оценил планы ЕС противостоять России в Арктике
Властям стран Европы следует разобраться со своей позицией относительно диалога по взаимодействию в Арктике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания главы дипслужбы ЕС Каи Каллас. Она говорила, что Брюссель намерен противостоять Москве и Пекину в арктической зоне и добиваться доступности Северного морского пути для всех судов.
«Европейским дипломатам нужно чуть-чуть разобраться со своей позицией, — сказал представитель Кремля, — и, наверное, объяснить друг другу, как они собираются выстраивать какие-то форматы взаимодействия без диалога».
Господин Песков подчеркнул, что Россия «открыта для этого диалога». Также российская сторона настаивает на том, что «Арктика не должна быть зоной конфронтации». Напротив, она «должна быть территорией взаимовыгодного сотрудничества», заключил он.