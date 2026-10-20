В Большой Ялте объявили режим ЧС из-за сильных дождей и выхода рек из берегов

Сложная ситуация наблюдается также в курортном поселке Кореиз. Там вышла из берегов река Узень-Чешме, мощный поток воды затопил несколько улиц, автомобили, жилые дома и разрушил две подпорные стены на Южнобережном шоссе и улице Токмаковых. Спасатели эвакуировали из зоны бедствия семь местных жителей. Сейчас они борются с подтоплениями в Судаке.