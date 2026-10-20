В Большой Ялте объявили режим ЧС из-за сильных дождей и выхода рек из берегов
В Большой Ялте объявили режим ЧС муниципального характера из-за сильных дождей, в курортном городе вышла из берегов река и затопила троллейбусный парк. Об этом сообщили в администрации населенного пункта.
По словам чиновников, с 17 по 19 октября на Южном берегу Крыма выпало более 400 мм осадков, а в районе горы Ай-Петри — более 500 мм. В Ялте в районе троллейбусного парка размыло подпорную стену, из берегов вышла река Гува. Уровень воды поднялся примерно на полметра, подтоплен общественный транспорт. На месте происшествия работают спасатели.
По информации МЧС России, поднялся уровень воды и в реке Дерекойка, которая протекает через Ялту. Речной поток впадает в море, однако специалисты не исключают выхода из берегов и этой реки.
Сложная ситуация наблюдается также в курортном поселке Кореиз. Там вышла из берегов река Узень-Чешме, мощный поток воды затопил несколько улиц, автомобили, жилые дома и разрушил две подпорные стены на Южнобережном шоссе и улице Токмаковых. Спасатели эвакуировали из зоны бедствия семь местных жителей. Сейчас они борются с подтоплениями в Судаке.