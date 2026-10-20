Кема Клаб представили коллекцию, вдохновленную барной классикой
Пять ароматов переосмысляют знакомые коктейли через неожиданные сочетания нот, контрасты и парфюмерные акценты. 14–17 октября в МВЦ «Крокус Экспо» прошла 33-я международная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM, объединившая ведущих участников рынка. Кема Клаб, лидер российского рынка отдушек, представил на выставке новую парфюмерную коллекцию. В ее основе — знакомые коктейльные профили, которые интерпретируются через неожиданные акценты и сочетания нот.
Во время выставки у стенда компании гости могли познакомиться с новыми ароматами и попробовать коктейли от команды миксологов бара «Галки» — гастрономического проекта ресторатора Дениса Нерезова. Парфюмерное звучание получило продолжение в коктейльной культуре, позволяя слить воедино гастрономию и красоту.
В линейке представлено пять позиций. Coco-Loco Banana Martini — десертная интерпретация бананово-кокосового мартини, которая соединяет сочные фрукты и сливочную мягкость с темными древесно-пряными оттенками, Negroni Antique — сочетание итальянского аперитива и древесно-амбровой базы, Phyto-Mojito — мята, лайм, свежая зелень и нота молодого горошка, Dream Daiquiri Meringue — морозный лайм, мята, спелые ягоды, пряный ром, искристый лимончелло и аккорд барбариса, Gunpowder Godfather — микс шотландского виски и амаретто в интерпретации нуар, подразумевающей черный перец, торфяной дым и даже вишню.
Необычная концепция Кема Клаб показывает, как знакомые коктейльные образы могут превратиться в сложные парфюмерные композиции. Коктейль здесь выступает не просто источником отдельных нот. Он передает настроение и пробуждает ассоциации, которые парфюмеры переводят на язык ароматов.