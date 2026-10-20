Кема Клаб представили коллекцию, вдохновленную барной классикой

В линейке представлено пять позиций. Coco-Loco Banana Martini — десертная интерпретация бананово-кокосового мартини, которая соединяет сочные фрукты и сливочную мягкость с темными древесно-пряными оттенками, Negroni Antique — сочетание итальянского аперитива и древесно-амбровой базы, Phyto-Mojito — мята, лайм, свежая зелень и нота молодого горошка, Dream Daiquiri Meringue — морозный лайм, мята, спелые ягоды, пряный ром, искристый лимончелло и аккорд барбариса, Gunpowder Godfather — микс шотландского виски и амаретто в интерпретации нуар, подразумевающей черный перец, торфяной дым и даже вишню.