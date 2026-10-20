«Насилие и бессилие»

Франция медленно и болезненно приходит в себя после 17 октября, когда «общенациональная акция протеста», анонсированная как мирная, привела к погромам в городах и ущербу на сотни миллионов евро. Самое тревожное и опасное из того, что стало понятно в эти дни, — полное бессилие властей перед захлестнувшей страну волной насилия. Сил полиции банально не хватило на то, чтобы защищать одновременно и административные здания, многие из которых были подожжены, и исторические памятники, над которыми надругались, и торговые улицы, на которых методично громили один магазин за другим, и уж тем более простых граждан, попавших в эпицентр событий и столкнувшихся с беснующейся толпой.