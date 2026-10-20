Курс доллара на Forex опустился ниже 82 рублей впервые с 11 августа
Курс доллара на Forex 20 октября снизился на 1,08% — до 81,86 руб. В последний раз курс американской валюты опускался ниже 82 руб. 11 августа 2026 года. По состоянию на 13:28 мск показатель скорректировался на отметке 82,61 руб. (-0,16%).
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К тому же моменту курс евро на Forex торговался на уровне 92,63 руб. (-0,14%). Курс юаня терял 1,3% и составлял 12,37 руб. Среди причин укрепления рубля эксперты называют заключение дизельной сделки между США и Россией и рост мировых цен на нефть.