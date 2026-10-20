Во Франции продолжат вводить комендантский час в других городах вслед за Парижем
Премьер-министр Франции намерен продолжить практику комендантского часа в других городах страны. По его словам, ограничения, действовавшие прошлой ночью в центре Парижа, Лиона и Лилля, помогли стабилизировать ситуацию.
«Целенаправленные комендантские часы способствовали спокойствию в течение ночи. Сегодня вечером будут приняты решения о введении новых комендантских часов там, где этого потребует ситуация. Эти решения будут приниматься на местах префектами совместно с мэрами»,— написал премьер в соцсети X.
Накануне господин Лекорню заявил, что не исключает введения в стране чрезвычайного положения из-за актов вандализма. Однако это крайняя мера, уточнил он. Премьер-министр выразил надежду, что комендантского часа будет более чем достаточно.
С вечера 19 октября на центральных улицах Парижа, Лиона, Ниццы, Бордо, Лилля и других крупных городов был введен комендантский час с 23:00 до 6:00. Ограничения в столице распространяются даже на совершеннолетних, передает BFMTV. В Альпах ввели дополнительные меры, запретив ношение горнолыжных очков, противогазов и шлемов. О сроках действия ограничений не сообщалось ни в одном из городов, кроме Бордо — там комендантский час ввели до 26 октября.
17 октября по всей Франции прошли масштабные акции протеста. Митингующие выступали против роста стоимости жизни, высоких цен на топливо и проблем в работе государственных служб. Во многих местах протесты переросли в беспорядки. В Париже и других городах разгромили и ограбили сотни магазинов, а в Лиможе подожгли здание мэрии XIX века. В акциях приняли участие до 800 тыс. человек.