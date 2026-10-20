Во Франции продолжат вводить комендантский час в других городах вслед за Парижем

17 октября по всей Франции прошли масштабные акции протеста. Митингующие выступали против роста стоимости жизни, высоких цен на топливо и проблем в работе государственных служб. Во многих местах протесты переросли в беспорядки. В Париже и других городах разгромили и ограбили сотни магазинов, а в Лиможе подожгли здание мэрии XIX века. В акциях приняли участие до 800 тыс. человек.