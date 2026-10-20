Польша выдворила россиян и белорусов за попытку участвовать в ЧМ по каратэ

Чемпионат мира по каратэ среди кадетов, юниоров и спортсменов до 21 года проходил в польском городе Бельско-Бяла с 14 по 18 октября. Группа из четырех россиян и 11 белорусов въехала в Польшу по туристическим визам, после чего их задержала пограничная служба. Представитель погранслужбы уточнил, что каратистам дали восемь дней на выезд из страны.