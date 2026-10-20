Польша выдворила россиян и белорусов за попытку участвовать в ЧМ по каратэ
15 граждан России и Белоруссии выдворяют из Польши после попытки поучаствовать в молодежном чемпионате мира по каратэ, несмотря на действующие ограничения для спортсменов из этих стран. Об этом сообщает телеканал TVP World.
Чемпионат мира по каратэ среди кадетов, юниоров и спортсменов до 21 года проходил в польском городе Бельско-Бяла с 14 по 18 октября. Группа из четырех россиян и 11 белорусов въехала в Польшу по туристическим визам, после чего их задержала пограничная служба. Представитель погранслужбы уточнил, что каратистам дали восемь дней на выезд из страны.
В Федерации каратэ России подтвердили ТАСС факт выдворения спортсменов из Польши. «Их выдворили, поскольку въехали по нецелевым визам. Мы так и знали, что так будет. Поэтому от федерации туда никто не поехал»,— пояснил собеседник агентства.
Всемирная федерация каратэ (WKF) временно отстранила российских и белорусских спортсменов и официальных лиц от международных соревнований из-за конфликта на Украине в 2022 году. Позднее условия допуска на турниры стали различаться в зависимости от международных федераций и конкретных турниров.