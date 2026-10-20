Год уральского рока завершит концерт в день рождения Александра Пантыкина
В день рождения лидера рок-группы «Урфин Джюс» Александра Пантыкина, 12 января 2027 года, во Дворце молодежи в Екатеринбурге пройдет большой концерт, посвященный закрытию Года уральского рока. Об этом он рассказал на пресс-конференции перед показом джукбокс-мюзикла «Скованные одной цепью».
По словам рок-музыканта, дата оказалась символичной. Потому что 12 января 2026 года он вместе с гитаристом «Урфин Джюс» Егором Белкиным и вокалистом группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым открывал Год уральского рока в эфире «Нашего радио».
Состав участников заключительного концерта пока не раскрывают: «Там будет выступать совершенно потрясающая команда. Я пока не буду спойлерить, что там и как будет»,— рассказал господин Пантыкин.
В честь 40-летия Свердловского рок-клуба в Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока. Рок-клуб был создан 15 марта 1986 года и просуществовал до 1991 года. В него входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс», «Смысловые галлюцинации». В течение 2026 года в Екатеринбурге проходят тематические концерты, лекции, выставки, экскурсии. Одной из частей программы стал театральный фестиваль «РОКтябрь», объединивший театральные постановки на музыку уральских рок-групп. Были открыты памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову и памятная доска «Агате Кристи».