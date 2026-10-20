Памятник Солженицыну перенесут в другой район Владивостока до конца недели
Памятник русскому писателю Александру Солженицыну перенесут в сквер Веры и Надежды во Владивостоке до конца недели, заявили «Интерфаксу» в городской администрации. Сегодня утром памятник был демонтирован с Корабельной набережной.
«Уже начались работы по установке (в другом районе города.—"Ъ"), до конца этой недели работы будут завершены»,— рассказал агентству неназванный представитель администрации.
Памятник писателю был установлен в сентябре 2015 года по инициативе бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева. В марте 2026-го городская мэрия решила перенести памятник на основании предложения «руководства Тихоокеанским флотом и ветеранов». По версии властей, скульптуру сочли «неподходящей тематике мемориалов и памятников, размещенных на указанной территории».