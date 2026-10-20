В Екатеринбурге показали мюзикл «Скованные одной цепью»
На большой сцене Центра культуры «Урал» в Екатеринбурге в рамках театрального фестиваля «РОКтябрь» представили джукбокс-мюзикл «Скованные одной цепью» режиссера Яны Русиновой. Театр музыки, драмы и комедии Новоуральска поставил спектакль по дневникам лидера рок-группы «Урфин Джюс», председателя Союза композиторов Свердловской области Александра Пантыкина, которого называют «дедушкой уральского рока».
«В дневниках я фиксировал фестивали, песни и воодушевление с 1980 по 1986 год, когда проходили первые рок-фестивали, где играть было опасно для жизни. Я подробно рассказываю о взаимоотношениях героя с властями, семьей и единомышленниками. Жизнь творческого человека сопряжена с сопротивлением и сомнениями»,— рассказал Александр Пантыкин.
В постановке использовались мелодии групп «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Агата Кристи», «Настя» и «Урфин Джюс». На сцене звучали главные рокерские хиты: «Скованные одной цепью», «Мечты сбываются», «Рок-н-ролл этой ночи», «Я хочу быть с тобой», «Мышь», «Никогда» и другие знаковые песни Свердловского рок-клуба.
Действие начинается в 1980 году в «эпоху застоя». По сюжету талантливый молодой рокер Алекс Грачев (Андрей Костров) пишет песни, играет на гитаре в собственной группе и мечтает стать большой рок-звездой. Но его мечты сталкиваются с непониманием родителей и с генеральной линией обкома партии Бориса Николаевича Сельцина (Алексей Бражник), которая в то время упорно насаждала «коммунистическую идеологию». Алекс вопреки всему добивается цели и вместе с единомышленниками в 1986 году создает Свердловский рок-клуб. Но за большую мечту приходится заплатить высокую цену.
Александр Пантыкин отметил, что главный герой стал собирательным образом основателей и лидеров свердловских рок-групп.
«Дедушка уральского рока» выступил автором либретто, композитором, аранжировщиком, оркестровщиком и закадровым голосом в произведении. Он переработал тексты песен «Небо и звезды» («Соня любит Петю») и «До свидания, любовь» («Я буду там»).