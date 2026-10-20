В Екатеринбурге показали мюзикл «Скованные одной цепью»

Действие начинается в 1980 году в «эпоху застоя». По сюжету талантливый молодой рокер Алекс Грачев (Андрей Костров) пишет песни, играет на гитаре в собственной группе и мечтает стать большой рок-звездой. Но его мечты сталкиваются с непониманием родителей и с генеральной линией обкома партии Бориса Николаевича Сельцина (Алексей Бражник), которая в то время упорно насаждала «коммунистическую идеологию». Алекс вопреки всему добивается цели и вместе с единомышленниками в 1986 году создает Свердловский рок-клуб. Но за большую мечту приходится заплатить высокую цену.