Мишустин рассказал о росте товарооборота России и ШОС
Мишустин: большинство расчетов между странами ШОС ведется в нацвалютах
Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества в I полугодии вырос на 18%. Сумма товарооборота за весь 2025 год превысила 30 трлн руб. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Душанбе.
«Большинство расчетов идут в национальных валютах, хотя еще пять лет назад таким образом проходила лишь около половины платежей», — отметил господин Мишустин (цитата по ТАСС). По его словам, это создает возможности для запуска взаимовыгодных проектов и говорит о «хорошем запасе прочности для совместного движения вперед».
Российский премьер также отметил, что для России вопросы взаимодействия с партнерами по ШОС имеют особое значение.