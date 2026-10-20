Мишустин рассказал о росте товарооборота России и ШОС

«Большинство расчетов идут в национальных валютах, хотя еще пять лет назад таким образом проходила лишь около половины платежей», — отметил господин Мишустин (цитата по ТАСС). По его словам, это создает возможности для запуска взаимовыгодных проектов и говорит о «хорошем запасе прочности для совместного движения вперед».