В Удмуртии выписали одну из пострадавших девушек при атаке БПЛА на автомобиль

Девушку, пострадавшую в результате атаки БПЛА по автомобилю на севере Удмуртии в начале августа, выписали из больницы. Вторая пострадавшая — несовершеннолетняя — продолжает лечение, ее состояние удовлетворительное, сообщили «Ъ-Удмуртия» в минздраве республики. Ранее они продолжительное время находились в стационаре.