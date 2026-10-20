В Удмуртии выписали одну из пострадавших девушек при атаке БПЛА на автомобиль
Вторая продолжает лечение
Девушку, пострадавшую в результате атаки БПЛА по автомобилю на севере Удмуртии в начале августа, выписали из больницы. Вторая пострадавшая — несовершеннолетняя — продолжает лечение, ее состояние удовлетворительное, сообщили «Ъ-Удмуртия» в минздраве республики. Ранее они продолжительное время находились в стационаре.
Напомним, беспилотник ВСУ ударил по гражданскому автомобилю утром 2 августа. В результате атаки погибли трое жителей, две девушки пострадали. В дальнейшем их госпитализировали санавиацией в РКБ №1 в Ижевске. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова назвала произошедшее «чудовищным в своей бессмысленности действием». СКР завел уголовное дело. Как указали в региональном минздраве, пострадавшие получили тяжелые травмы.