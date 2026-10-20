WP: США не одобрили поставки ракет Patriot для Украины из третьих стран

Поскольку оружие производят в США, любая страна, покупающая или получающая американское оружие, обязана получить официальное одобрение Вашингтона. По словам собеседников газеты, глава Пентагона Пит Хегсет не отклонил заявки на поставки ракет, но и не закончил необходимые для их одобрения процедуры. При этом он утвердил другую помощь Киеву, отметили источники, не уточнив, какую именно.