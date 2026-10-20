WP: США не одобрили поставки ракет Patriot для Украины из третьих стран
США не одобрили поставки для Украины ракет ЗРК Patriot из третьих стран. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
Поскольку оружие производят в США, любая страна, покупающая или получающая американское оружие, обязана получить официальное одобрение Вашингтона. По словам собеседников газеты, глава Пентагона Пит Хегсет не отклонил заявки на поставки ракет, но и не закончил необходимые для их одобрения процедуры. При этом он утвердил другую помощь Киеву, отметили источники, не уточнив, какую именно.
16 октября украинский чиновник сообщил WP, что запасы ракет-перехватчиков практически исчерпаны. Начиная с мая поставки идут нерегулярно, и Украина сомневается, что следующая партия оружия действительно прибудет, уточнял он. Другой собеседник издания заявил, что Украине уже не хватает средств для перехвата российских баллистических ракет. В тот же день президент Дональд Трамп заявил, что США временно приостановили продажу боеприпасов союзникам, сославшись на их острый дефицит внутри страны и их приоритетное расходование на Ближнем Востоке.