RWB рассказала о мошеннической схеме с продажей якобы списанных со складов книг
Мошенники придумали схему, нацеленную на покупателей бумажных книг в интернете. Им предлагают приобрести по низким ценам книги, якобы списанные со складов издательств, ритейлеров и маркетплейсов. Об этом предупредила команда безопасности объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).
По данным RWB, пользователям отправляют ссылки на вредоносные страницы, где у них запрашивают данные карты и другую личную информацию. После получения оплаты мошенники перестают выходить на связь. В Wildberries уточнили, что не списывают со складов товары и не передают их на реализацию. Покупателям советуют проверять сообщения о спецпредложениях и акциях в официальных источниках, либо обратиться в чат поддержки. Если пользователь уже ввел свои данные на мошенническом ресурсе, нужно заблокировать скомпрометированные учетные записи или изменить пароли.
По информации «Ъ», в августе после атак беспилотников на склады Wildberries часть издательств начала сокращать тиражи. В лучшем случае компании рассчитывают восстановить выпуск книг в первом квартале 2027 года. К началу осени убытки книжной отрасли от атак БПЛА достигли 6 млрд руб.