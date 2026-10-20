RWB рассказала о мошеннической схеме с продажей якобы списанных со складов книг

По данным RWB, пользователям отправляют ссылки на вредоносные страницы, где у них запрашивают данные карты и другую личную информацию. После получения оплаты мошенники перестают выходить на связь. В Wildberries уточнили, что не списывают со складов товары и не передают их на реализацию. Покупателям советуют проверять сообщения о спецпредложениях и акциях в официальных источниках, либо обратиться в чат поддержки. Если пользователь уже ввел свои данные на мошенническом ресурсе, нужно заблокировать скомпрометированные учетные записи или изменить пароли.