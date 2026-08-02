Силы санавиации доставили в РКБ №1 девушек, пострадавших в результате атаки БПЛА

Девушки, пострадавшие в ходе атаки БПЛА по северу Удмуртии, эвакуированы в РКБ №1. Одна из них — несовершеннолетняя. Об этом сообщил в Мах и. о. министра здравоохранения республики Сергей Багин. Для их транспортировки привлекли силы санавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

«Состояние у обеих тяжелое, сейчас врачи борются за их жизнь в операционных. Будем делать все возможное»,— сказал он.

Напомним, сегодня утром на севере Удмуртии дроны ВСУ атаковали гражданский автомобиль. Три жителя погибли, еще двое пострадали. Всего в небе над республикой было сбито два БПЛА. Врио главы Удмуртии назвала произошедшее «чудовищным в своей бессмысленности действием». СКР завел уголовное дело.