«Похоже, Белому дому не до Украины»

Сам же Дональд Трамп продолжает предвыборные поездки по США. На очереди — ключевые «красные», республиканские штаты: Канзас, Джорджия, Айова. В рамках встреч с избирателями президент проходится по Зеленскому, Макрону и другим идейным противникам, обещает мир во всем мире, много нефти и дизеля. Главное, чтобы избиратель сделал правильный выбор. Похоже, что и Белому дому сейчас совсем не до Украины. И даже можно предположить, что решения в этой части принимаются некими неизвестными чиновниками по наитию. Это прекрасная возможность в итоге свалить на них ответственность. Вот так нынче выглядит большая мировая политика. Так что говорить о сдаче Украины явно преждевременно.