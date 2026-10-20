«Похоже, Белому дому не до Украины»
Дмитрий Дризе — о решениях и заявлениях Дональда Трампа
Марко Рубио отверг обвинения в прекращении американской помощи Киеву. По словам госсекретаря США, на данный момент ни одна из сторон не достигает явной победы. В Москве, в свою очередь, заявили, что достичь урегулирования невозможно без представителей Украины. Дональд Трамп тем временем отправился в очередное предвыборное турне. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что переговорный процесс вновь поставлен на паузу.
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В минувшие выходные Владимир Зеленский и Дональд Трамп продолжили заочную пикировку через СМИ. Украинский лидер обвиняет главу Белого дома в том, что тот намерен встать на сторону России, и это будет катастрофой. Трамп парирует: он всего лишь хочет остановить боевые действия и принести добро всему человечеству, снизив цены на топливо, тогда как власти в Киеве мира не хотят. В первую очередь из-за того, что материально заинтересованы в продолжении международной финансовой помощи, которую зачастую используют в своих корыстных интересах.
При этом обращает на себя внимание, что никакой определенности относительно новой сделки не наблюдается. Вместо этого — эмоции и поток взаимных обвинений. Нет конкретики и относительно российского дизеля. Он куда-нибудь в итоге отправился? Или это все это политические маневры?
Марко Рубио тем временем находится в азиатском турне. В частности, в Узбекистане в составе большой американской делегации он обсуждает соглашения по дефицитным минералам. Сложно сказать, насколько такие действия соответствуют интересам России и Китая в регионе. Америка, как видно, не намерена отказываться от экономической экспансии на постсоветском пространстве. Собственно, никто этого не скрывает.
Как бы то ни было, госсекретаря США вопросами атакуют журналисты: что же дальше? Будет ли помощь Украине? Где разведданные, ракеты? Когда сделка? И в чем заключается позиция США? Готова ли Россия к миру? Рубио отвечает общими фразами вроде того, что Америка за все хорошее против всего плохого, Зеленский порой переходит границы.
Со стороны заметно, что глава Госдепа погружен в другие проблемы: он занят налаживанием прагматичных экономических связей.
Очень похоже, что главный дипломат Соединенных Штатов не совсем в курсе событий на острейшем украинском направлении. А что же Европа? Президент Эмманюэль Макрон, можно сказать, главный союзник Зеленского, несмотря на горящую в буквальном смысле Францию, отправился в турне по странам Персидского залива. Остальные дела подождут.
Сам же Дональд Трамп продолжает предвыборные поездки по США. На очереди — ключевые «красные», республиканские штаты: Канзас, Джорджия, Айова. В рамках встреч с избирателями президент проходится по Зеленскому, Макрону и другим идейным противникам, обещает мир во всем мире, много нефти и дизеля. Главное, чтобы избиратель сделал правильный выбор. Похоже, что и Белому дому сейчас совсем не до Украины. И даже можно предположить, что решения в этой части принимаются некими неизвестными чиновниками по наитию. Это прекрасная возможность в итоге свалить на них ответственность. Вот так нынче выглядит большая мировая политика. Так что говорить о сдаче Украины явно преждевременно.