Россия в 16 раз увеличила экспорт безалкогольного пива в Сирию
За восемь месяцев 2026 года Россия поставила в Сирию свыше 300 тыс. т безалкогольного пива на сумму более $200 млн. По оценкам экспертов, это почти в 16 раз больше объема и стоимости поставок за аналогичный период прошлого года, сообщает «Интерфакс».
Поставки этой продукции на сирийский рынок Россия начала в 2025 году. За весь прошлый год Россия поставила в Сирию 80 тыс. т такого пива на $50 млн. Также в этом году Россия экспортировала в Сирию подсолнечное масло, пшеницу, сладкие газированные напитки и другую продукцию агропромышленного комплекса.