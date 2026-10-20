Россия в 16 раз увеличила экспорт безалкогольного пива в Сирию

Поставки этой продукции на сирийский рынок Россия начала в 2025 году. За весь прошлый год Россия поставила в Сирию 80 тыс. т такого пива на $50 млн. Также в этом году Россия экспортировала в Сирию подсолнечное масло, пшеницу, сладкие газированные напитки и другую продукцию агропромышленного комплекса.