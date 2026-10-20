На Урале газовщиков признали виновными во взрыве в доме, где погибли 11 человек
Дзержинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к шести годам колонии общего режима мастера АО «Газэкс» Александра Алимова и двух слесарей газовой службы Максима Гривского и Александру Ерыкину по делу о взрыве газа в пятиэтажке. В результате взрыва погибли 11 человек, в том числе шесть детей, еще 12 получили травмы. Собственнице квартиры Елене Сербиновой, где произошел взрыв, назначили три года ограничения свободы, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.
Трагедия произошла 1 августа 2024 года в доме № 81 на улице Сибирской. Взрыв газовоздушной смеси привел к разрушению первого и второго подъездов здания — часть дома обрушилась.
Суд признал мастера и слесарей виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ), а также в уничтожении и повреждении чужого имущества (ст.168 УК РФ). Помимо шести лет заключения, им на три года запретили заниматься техническим обслуживанием и ремонтом внутриквартирного и внутридомового газового оборудования и газопроводов.
Собственницу квартиры Елену Сербинову суд признал виновной в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ), уничтожении другого имущества (ст.168 УК РФ). Согласно обвинению, в квартире обвиняемой газовый шланг был вмонтирован внутрь стены и стал недоступным для визуального контроля газовщиков. По мнению следователей, женщина не проинструктировала дочь, как пользоваться газовым оборудованием, и не закрыла газовый кран, когда уехала из дома. Ее дочь при взрыве погибла.
Как установил суд, при техническом обслуживании газового оборудования 24 июня 2024 года сотрудники газовой службы нарушили обязательные требования безопасности. Работы проводились без необходимого контроля, не были проверены целостность оборудования и наличие тяги в вентиляционных каналах. Один из слесарей единолично провел опрессовку газопровода, хотя эта работа требовала соблюдения установленных правил. Мастер, отвечавший за организацию и контроль работ, на месте не присутствовал, но впоследствии подписал документ об их выполнении в полном объеме.
Кроме того, газовый шланг в квартире был размещен в стене, что препятствовало его визуальному контролю. Суд установил причинно-следственную связь между совокупностью допущенных нарушений и взрывом с его последствиями.
По отдельным эпизодам, связанным с неосторожным повреждением имущества и причинением вреда здоровью (ст. 168 и ч. 1 ст. 118 УК РФ), подсудимых освободили от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток.