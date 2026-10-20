На Урале газовщиков признали виновными во взрыве в доме, где погибли 11 человек

Как установил суд, при техническом обслуживании газового оборудования 24 июня 2024 года сотрудники газовой службы нарушили обязательные требования безопасности. Работы проводились без необходимого контроля, не были проверены целостность оборудования и наличие тяги в вентиляционных каналах. Один из слесарей единолично провел опрессовку газопровода, хотя эта работа требовала соблюдения установленных правил. Мастер, отвечавший за организацию и контроль работ, на месте не присутствовал, но впоследствии подписал документ об их выполнении в полном объеме.