Пострадавшие при ударе БПЛА по авто в Удмуртии находятся в больнице второй месяц

Взрослая и несовершеннолетняя девушки, пострадавшие при атаке БПЛА по автомобилю на севере Удмуртии в начале августа, продолжают находиться на лечении. Сейчас они находятся в стационаре, сообщили «Ъ-Удмуртия» в минздраве республики. В ведомстве уточнили, что пострадавшим потребуются длительное лечение и восстановление из-за тяжелых травм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Напомним, беспилотник ВСУ ударил по гражданскому автомобилю утром 2 августа. В результате атаки погибли трое жителей, две девушки пострадали. В дальнейшем их госпитализировали санавиацией в РКБ №1 в Ижевске. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова назвала произошедшее «чудовищным в своей бессмысленности действием». СКР завел уголовное дело.