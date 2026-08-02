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СКР завел дело по факту гибели трех жителей Удмуртии в результате атаки БПЛА

Следователи СКР будут расследовать гибель трех жителей Удмуртии в результате утренней атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

СКР установит обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

Кроме того, СКР расследует атаку по ЛНР, в результате которой пострадали два человека.

Напомним, сегодня утром на севере Удмуртии дроны ВСУ атаковали гражданский автомобиль. Три жителя погибли. Двое пострадали, в их числе ребенок. Всего в небе над республикой было сбито два БПЛА. Врио главы Удмуртии назвала произошедшее «чудовищным в своей бессмысленности действием».