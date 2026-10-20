Продавцы пожаловались в ФАС на условия участия в акциях Ozon

В обращении от 15 октября указано, что новые алгоритмы создают наибольший риск для продавцов, работающих по модели FBO (Fulfillment by Operator), когда продавец передает все логистические задачи платформе. В случае если для селлеров действительно ограничен лимит позиций, весь остаток на складе может быть распродан по сниженной цене, уточняют авторы письма.