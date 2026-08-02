Три человека погибли и двое пострадали в результате атаки БПЛА в Удмуртии

Три человека погибли в Удмуртии в результате атаки украинских БПЛА сегодня утром. Дроны ударили по гражданскому автомобилю на севере республики, сообщила в Max врио главы региона Ольга Абрамова.

«По оперативным данным, к сожалению, погибли три человека. Два человека в больнице, один из них ребенок. Девочку санавиация доставит в Ижевск сразу, как стабилизируется состояние»,— сказала она.

В небе над Удмуртией было уничтожено два БПЛА. Госпожа Абрамова назвала это «чудовищным в своей бессмысленности действием», эти люди «точно не являлись военной целью». На месте работают оперативные службы. Пострадавших оказывают необходимую помощь.

Напомним, 30 июля дроны ВСУ ударили по складу Wildberries в Сарапуле. Это привело к возгоранию. Никто не пострадал. За первые сутки к местным властям обратились свыше 30 селлеров, потерявших товар в результате пожара. В тот же день атаке беспилотников подвергся север Удмуртии. Погиб один мирный житель.