В Свердловской области охотники добыли 106 медведей
Во время любительской охоты в Свердловской области было добыто 106 особей бурого медведя, сообщили «Четвертому каналу» в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира региона.
Пока случаев нападения медведей на людей в Свердловской области не было, однако животные продолжают выходить к местам пребывания людей. Обычно это случается на севере области, реже — в других районах. Менять сроки охоты на медведя в ближайшее время не планируется.
Всего в этом году на Среднем Урале охотникам разрешено отстрелить 977 бурых медведей. В октябре под Ивделем застрелили медведя, который повредил 11 автомобилей. Кроме того, в черте города видели медведицу с медвежонком — они рылись в мусорном контейнере в поисках еды возле кафе, а затем отправились в частный сектор. Ранее в Ивделе ликвидировали 10 медведей.