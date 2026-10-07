Под Ивделем застрелили медведя, который повредил 11 автомобилей

Охотник застрелил медведя, который накануне повредил 11 автомобилей возле карьера по добыче золота и руды под Ивделем (Свердловская область). Об этом «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

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Ранее СМИ писали, что медведь несколько раз приходил на стоянку возле карьера, расположенного примерно в 60 км от Ивделя. В первый раз зверь повредил около десяти автомобилей. Позже медведь вернулся на стоянку и повредил еще несколько машин.

«Повреждение 11 машин стало делом, как выяснили сотрудники полиции, взрослой особи медведя. Вышел на след и таким образом урегулировал обстановку в районе карьера по добыче золота и руды местный охотник по соответствующей лицензии. Еще один дикий зверь аналогичной породы был найден вчера вечером в микрорайоне Ивдель-3 на территории лесозавода — с тем же финалом. Этот незваный гость накануне забрался через забор дачного поселка, сломал сарай, убил, утащил и зарыл большую свинью. Когда тело домашнего животного в ходе поисковых мероприятий было обнаружено, из ямы тушу борова еле-еле извлекли три мужика»,— сообщил Валерий Горелых.

По его словам, таким образом, в Ивдельском районе уже «урегулировали ситуацию» с 10 медведями. При этом о информация о новых выходах хищников к людям продолжает поступать, отметил полковник Горелых.

Полина Бабинцева