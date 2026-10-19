Медведица с медвежонком вышла к людям в Ивделе
Медведицу с медвежонком заметили возле одного из кафе в Ивделе. Видео с ними распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как два животных роются в мусорном контейнере в поисках еды. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил «Ъ-Урал», что медведей видели в городской черте в воскресенье, 18 октября.
По словам полковника, медведица с медвежонком сначала рылись в мусорном баке, а затем отправились в микрорайон частного сектора «Кордон». Оттуда они ушли в тайгу. В тот день местные жители трижды обращались в полицию по поводу появления животных, отметил Валерий Горелых.
«Учитывая, что визит к людям не остался без еды для голодных и диких животных, есть большая вероятность, что, проголодавшись, они вновь вернутся. Чтобы они, что называется, не наломали дров, а также не пострадали люди и домашние животные, представители МВД проинформировали о паре хищников сотрудников местного охотнадзора и попросили их оформить соответствующие лицензии на урегулирование ситуации. Что и будет сделано в ближайшее время»,— сообщил Валерий Горелых.
По его словам, на данный момент в Ивдельском округе уже удалось «урегулировать» ситуацию с десятью медведями.