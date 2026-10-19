Медведица с медвежонком вышла к людям в Ивделе

«Учитывая, что визит к людям не остался без еды для голодных и диких животных, есть большая вероятность, что, проголодавшись, они вновь вернутся. Чтобы они, что называется, не наломали дров, а также не пострадали люди и домашние животные, представители МВД проинформировали о паре хищников сотрудников местного охотнадзора и попросили их оформить соответствующие лицензии на урегулирование ситуации. Что и будет сделано в ближайшее время»,— сообщил Валерий Горелых.