В Свердловской области утвердили новые лимиты добычи диких животных

В Свердловской области для охотников утвердили новые лимиты добычи животных. Соответствующий указ 22 июля подписал губернатор Денис Паслер. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Согласно документу, в предстоящем сезоне охоты в регионе разрешено добыть не более 5378 лосей, 7501 сибирской косули, 977 бурых медведей, 588 барсуков, 47 рысей и 1603 соболей.

Ранее сообщалось, что в лесах Свердловской области зафиксирован рост численности различных видов диких животных и птиц.

Полина Бабинцева