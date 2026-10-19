Главные новости за 19 октября. Кубань, Крым, Адыгея
Один из трех пострадавших при атаке беспилотника на Темрюкский район 4 октября скончался в больнице. Двое других после лечения были выписаны.
Северо-Кавказская железная дорога в январе—сентябре 2026 года капитально отремонтировала 51 км пути и заменила рельсы еще на 54 км, вложив в обновление путевого хозяйства 4,2 млрд руб. Работы прошли на перегонах и станциях в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Дагестане.
Президиум регионального политсовета «Единой России» согласовал кандидатуру Александра Ниниева для избрания главой Крымского района, его также поддержал местный политсовет партии. Сейчас Ниниев исполняет обязанности главы района и секретаря местного отделения «Единой России» — временно руководить муниципалитетом его назначил губернатор Вениамин Кондратьев в июле 2025 года.
Четвертый кассационный суд в Краснодаре оставил в силе обращение в доход государства 100% долей компании, подконтрольной бывшим должностным лицам администрации Лабинского района. Суды установили, что экс-глава района и его первый заместитель передали в аренду 11 участков площадью 1,5 тыс. га без публикации сведений, создав преимущество для подконтрольной им компании.
Власти Крыма утвердили порядок субсидий работодателям для компенсации до двух третей зарплаты сотрудников за время простоя в период ЧС — расходы возмещаются начиная с 26 июня 2026 года. Для получения поддержки необходимо отчитаться о простое через «Работу в России», подтвердить расходы документами и пройти отбор в «Электронном бюджете».
Прокуратура Ставропольского края направила в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону дело создателя и 19 участников организованной группы, похитившей у крупных банков свыше 87,5 млн руб. под видом автокредитов и займов на бизнес. Преступления совершались в Краснодарском крае и других регионах с марта по июнь 2024 года, а один из обвиняемых легализовал часть средств, купив спортивный автомобиль за 2,8 млн руб.