Мерц оценил нагрузку на бюджет ЕС из-за поддержки Украины
Мерц: поддержка Украины создает серьезную нагрузку на бюджеты стран Евросоюза
Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что помощь Украине создает серьезную нагрузку для бюджетов европейских стран. По его словам, ФРГ вместе с союзниками покрывает расходы Украины на оборону и необходимое оборудование.
Господин Мерц в интервью Bloomberg подчеркнул, что поддержка Украины — это «важное дело для Европейского союза». При этом он обратил внимание, что США не участвуют в финансировании Украины.
В апреле Евросоюз утвердил кредит Украине на €90 млрд в 2026-2027 годах. На саммите сообщества в Брюсселе на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский говорил, что стране нужны еще €70 млрд на оборону и оружие. По итогам саммита ЕС не удалось согласовать источник финансирования Украины, сообщало Politico со ссылкой на источники.