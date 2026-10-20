Австралия подаст в суд на соцсети за несоблюдение возрастного контроля
Министр связи Австралии Аника Уэллс заявила, что власти страны намереваются подать в суд на Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), TikTok, Snapchat и YouTube. По словам министра, эти платформы не соблюдают введенный правительством запрет на использование своих сервисов пользователями младше 16 лет. Об этом сообщает Bloomberg.
Поводом для судебного преследования компаний называют опубликованные еще в июле этого года результаты проверки возможных нарушений действующего запрета самими соцсетями. Из итогов проверки следовало, что большинство несовершеннолетних по-прежнему имеют возможность заходить в соцсети из-за недостаточных мер возрастного контроля.
Австралия стала первой страной в мире, которая законодательно запретила пользоваться соцсетями лицам младше 16 лет. Закон, вступивший в силу в декабре 2025 года, обязал соцсети удалить аккаунты несовершеннолетних и ввести возрастную верификацию. Опыт Австралии стал примером для многих других стран, которые или уже ввели аналогичные ограничения или находятся в процессе их введения.