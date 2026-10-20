СВР: наркокартели платили властям Украины за подготовку боевиков в ВСУ
США получили сведения о сотрудничестве мексиканских наркокартелей с властями Украины, утверждает Служба внешней разведки (СВР) России. По версии СВР, преступные группировки «в течение длительного времени» направляли боевиков на Украину для обучения навыкам сборки и использования дронов.
Согласно пресс-релизу СВР, американская сторона установила не менее 80 человек, которые прошли подготовку в составе ВСУ. Плата за эту подготовку якобы перечислялась «близким к Зеленскому чиновникам» из средств, полученных наркоторговцами от продажи запрещенных веществ в США. Имена причастных украинских чиновников в СВР не привели.
«Сотрудничество Зеленского с наркокартелями может стать очередным "гвоздем в крышку гроба" его политической карьеры... Все это, как опасаются в окружении Зеленского, способно переполнить чашу терпения Белого дома и подтолкнуть его к окончательному отказу от поддержки»,— убеждены в российской разведке.