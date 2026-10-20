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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Мир

СВР: наркокартели платили властям Украины за подготовку боевиков в ВСУ

США получили сведения о сотрудничестве мексиканских наркокартелей с властями Украины, утверждает Служба внешней разведки (СВР) России. По версии СВР, преступные группировки «в течение длительного времени» направляли боевиков на Украину для обучения навыкам сборки и использования дронов.
Согласно пресс-релизу СВР, американская сторона установила не менее 80 человек, которые прошли подготовку в составе ВСУ. Плата за эту подготовку якобы перечислялась «близким к Зеленскому чиновникам» из средств, полученных наркоторговцами от продажи запрещенных веществ в США. Имена причастных украинских чиновников в СВР не привели.
«Сотрудничество Зеленского с наркокартелями может стать очередным "гвоздем в крышку гроба" его политической карьеры... Все это, как опасаются в окружении Зеленского, способно переполнить чашу терпения Белого дома и подтолкнуть его к окончательному отказу от поддержки»,— убеждены в российской разведке.
В мае Совбез России обвинил Украину в распространении наркотиков в ДНР. В июне СВР заявила, что Украина сотрудничает с наркокартелями Мексики. По данным разведки, порты Одесской области становятся главной перевалочной базой для транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу.
Мексика
Наркотики
Владимир Зеленский
Латинская Америка