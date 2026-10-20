СВР: наркокартели платили властям Украины за подготовку боевиков в ВСУ

«Сотрудничество Зеленского с наркокартелями может стать очередным "гвоздем в крышку гроба" его политической карьеры... Все это, как опасаются в окружении Зеленского, способно переполнить чашу терпения Белого дома и подтолкнуть его к окончательному отказу от поддержки»,— убеждены в российской разведке.