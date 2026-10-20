Новый год ближе, чем кажется
Как бизнес начал подготовку к праздникам
До 31 декабря осталось больше двух месяцев. И пока в некоторых районах столицы еще можно найти баннеры «Лето в Москве», в центре уже появились первые праздничные украшения. Как проходит подготовка к Новому году?
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Красные шары на деревьях на Манежной площади, гирлянды на здании ГУМа, а кое-где и праздничные елки: Москву начали украшать к Новому году уже в октябре. Правда, прошлой осенью подготовка началась еще раньше: власти рекомендовали полностью украсить торговые точки к 1 ноября. Предприниматели рассказали “Ъ FM”, что в этом году с тематическим декором пока не спешат. Впрочем, уже через пару недель новогодние украшения начнут появляться повсеместно, уверен омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов:
«Никаких рекомендаций пока от города не было. Предприниматели сами обычно хотят красиво оформиться, и тут с московскими властями их позиции совпадают. В любом случае красиво оформленный ресторан привлекает людей. Серьезные изменения начнутся только в ноябре. Пока октябрь, пока еще осень, и в оформлении преобладают какие-то овощи, тыквы, и тема зимы еще не стартовала полноценно. Но в ноябре начнется активное оформление всех площадок. Каждый ресторан самостоятелен в этом вопросе».
А вот покупатели уже начали предновогоднюю подготовку. Только на искусственные елки спрос по сравнению с прошлым годом вырос почти в полтора раза, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ozon. Двухметровая елка обойдется в сумму от 22 тыс. руб. до 70 тыс. руб. А ее праздничное оформление может стоить еще дороже, рассказал руководитель компании «Горфокс» Виктор Сорокин:
«Понятно, что чем раньше смонтируешь, тем выйдет дешевле. То есть загородная недвижимость украшается с начала октября, город также уже начинает потихонечку менять оформление. В целом монтажные работы на ноябрь уже запланированы.
Если мы говорим про частный сектор, то украсить ель стоит порядка 100 тыс. руб. Все зависит от того, насколько вы хотите сделать ее яркой.
Можно и 200 тыс. руб. на это потратить. Что касается искусственных елок, то там суммы сильнее варьируются, потому что это сборные конструкции».
Растет спрос и на новогодние украшения. Россияне уже покупают гирлянды, фигурки Деда Мороза и Снегурочки, светящихся оленей и даже подарочную упаковку. Продажи елочных игрушек выросли почти в три с половиной раза. При этом за год они подорожали примерно на 10%. Но, как ни странно, с покупкой украшений выгоднее подождать до декабря, заметил генеральный директор фабрики «Коломеев» Николай Коломеев:
«У нас октябрь — это самый активный месяц. Конечно, уже большой спрос есть. Цены будут повышаться, в ноябре всегда магазины держат высокий уровень. А начиная с декабря, особенно числа с 10-го, как правило, уже идут скидки, распродажи, и это покупателей больше стимулирует. Сейчас представлен большой ассортимент, то есть можно выбрать из 10 тыс. стеклянных елочных игрушек. К декабрю их останется половина, скажем так, не будет такого же выбора. Пик продаж происходит ровно в этот период с 10 по 25 декабря».
По данным ВЦИОМ, на встречу 2026 года россияне потратили в среднем около 65 тыс. руб. Причем больше трети этой суммы пришлось на подарки родным и близким.