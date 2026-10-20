Новый год ближе, чем кажется

«У нас октябрь — это самый активный месяц. Конечно, уже большой спрос есть. Цены будут повышаться, в ноябре всегда магазины держат высокий уровень. А начиная с декабря, особенно числа с 10-го, как правило, уже идут скидки, распродажи, и это покупателей больше стимулирует. Сейчас представлен большой ассортимент, то есть можно выбрать из 10 тыс. стеклянных елочных игрушек. К декабрю их останется половина, скажем так, не будет такого же выбора. Пик продаж происходит ровно в этот период с 10 по 25 декабря».