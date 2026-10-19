В Ростове будут судить 20 человек, похитивших у банков 87,5 млн рублей на Кубани и в других регионах
Прокуратура Ставропольского края направила в суд уголовное дело в отношении создателя и 19 участников организованной группы, которая похищала деньги у крупных банков в Краснодарском крае и других регионах России. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах) и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Об этом сообщает прокуратура края.
Согласно версии следствия, житель Ростова-на-Дону создал группу в ноябре 2023 года. Под видом получения ссуд на покупку автомобилей и кредитов на предпринимательскую деятельность организованная группа похищала деньги у крупных банков. Участники действовали на территории Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области, Чечни, Северной Осетии — Алании, Москвы и Московской области. Они подготавливали документы и создавали видимость коммерческой деятельности, перечисляя на свои счета одни и те же суммы. Получив займы, фигуранты не собирались их возвращать, а для вида вносили несколько платежей.
С марта по июнь 2024 года у финансовых организаций похитили свыше 87,5 млн руб., деньги распределили между участниками группы. Один из обвиняемых, чтобы легализовать средства, купил спортивный автомобиль за 2,8 млн руб. и оформил его на отца, который не знал о нелегальном происхождении транспорта.
Дело направлено прокуратурой Ставропольского края в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону.