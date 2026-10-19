В Ростове будут судить 20 человек, похитивших у банков 87,5 млн рублей на Кубани и в других регионах

Согласно версии следствия, житель Ростова-на-Дону создал группу в ноябре 2023 года. Под видом получения ссуд на покупку автомобилей и кредитов на предпринимательскую деятельность организованная группа похищала деньги у крупных банков. Участники действовали на территории Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области, Чечни, Северной Осетии — Алании, Москвы и Московской области. Они подготавливали документы и создавали видимость коммерческой деятельности, перечисляя на свои счета одни и те же суммы. Получив займы, фигуранты не собирались их возвращать, а для вида вносили несколько платежей.