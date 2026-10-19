«Единая Россия» согласовала кандидатуру для избрания на должность главы Крымского района

На этом посту господин Ниниев сменил Станислава Казанжи, который 6 июля ушел в отставку по собственному желанию. Казанжи возглавил район в октябре 2025 года, сменив Сергея Леся. Последний был задержан 11 октября 2025 года по подозрению в хищении государственных земельных участков.