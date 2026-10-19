«Единая Россия» согласовала кандидатуру для избрания на должность главы Крымского района
Президиум регионального политсовета «Единой России» согласовал кандидатуру Александра Ниниева для избрания главой Крымского района Краснодарского края. Его также поддержал местный политсовет партии. Депутатскому объединению единороссов в совете муниципального образования рекомендовано проголосовать за господина Ниниева, сообщила пресс-служба регионального отделения партии.
Сейчас Александр Ниниев исполняет обязанности главы района и секретаря местного отделения «Единой России». Временно исполняющим полномочия руководителя муниципалитета его назначил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев постановлением от 7 июля 2025 года.
На этом посту господин Ниниев сменил Станислава Казанжи, который 6 июля ушел в отставку по собственному желанию. Казанжи возглавил район в октябре 2025 года, сменив Сергея Леся. Последний был задержан 11 октября 2025 года по подозрению в хищении государственных земельных участков.