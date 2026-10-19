Пострадавший при атаке беспилотника на Темрюкский район умер в больнице

Также сообщалось, что в ночь на 19 октября дежурные подразделения противовоздушной обороны сбили и нейтрализовали 149 беспилотных летательных аппаратов над несколькими регионами России. В их числе — Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Тульская, Орловская, Липецкая, Воронежская, Самарская и Ростовская области, а также Татарстан, Удмуртия и Крым.