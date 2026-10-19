Пострадавший при атаке беспилотника на Темрюкский район умер в больнице
Один из трех человек, пострадавших в результате атаки беспилотного летательного аппарата на Темрюкский район Краснодарского края 4 октября 2026 года, скончался в больнице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
По данным ведомства, после атаки беспилотника в медицинские учреждения доставили трех человек. Двое пациентов после лечения были выписаны, еще один скончался.
«В результате атаки БПЛА на Темрюкский район 4 октября 2026 г. были госпитализированы три человека, из которых два пациента были выписаны по выздоровлении, один пациент скончался»,— сообщили в минздраве Краснодарского края.
Ранее сообщалось, что 4 октября в Темрюкском районе в результате падения фрагментов беспилотного летательного аппарата пострадали три человека. Все они были доставлены в медицинские учреждения.
Также сообщалось, что в ночь на 19 октября дежурные подразделения противовоздушной обороны сбили и нейтрализовали 149 беспилотных летательных аппаратов над несколькими регионами России. В их числе — Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Тульская, Орловская, Липецкая, Воронежская, Самарская и Ростовская области, а также Татарстан, Удмуртия и Крым.