FT: Япония предупредила о нехватке редкоземов из-за экспортных ограничений Китая
Япония попросила США убедить Пекин смягчить экспортный контроль редкоземельных металлов, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники в Вашингтоне и Токио. Как пишет FT, японских запасов иттрия, критически важного в производстве автомобилей, авиадвигателей и чипов, хватит всего на несколько месяцев. Эксперты газеты назвали ситуацию в Японии «оправданной паникой».
Китай доминирует в цепочке поставок редкоземельных металлов. В апреле 2025 года страна ввела ограничения на экспорт иттрия и шести других редкоземельных металлов. А в ноябре прошлого года фактически заблокировала экспорт иттрия в Японию на фоне ухудшения отношений между двумя странами.
С тех пор мировые цены на иттрий постоянно растут. Если в самом Китае он продается по $9 за 1 кг, то за пределами страны цены составляют $1150–1175 за 1 кг.
По данным FT, США и Япония провели несколько консультаций в надежде, что американский бизнес также будет лоббировать интересы Токио.