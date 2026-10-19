СКЖД направила свыше 4 млрд рублей на обновление путей на Кубани и в других регионах
Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) в январе—сентябре 2026 года капитально отремонтировала 51 км железнодорожного пути и заменила рельсы еще на 54 км. Инвестиции в обновление путевого хозяйства за девять месяцев составили 4,2 млрд руб., сообщили в пресс-службе компании.
Работы проводились на перегонах и станциях в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Дагестане. В Ростовской области модернизация затронула участки Тарасовка—Глубокая, Котельниково—Мелиоративный, Кадамовка—Усть-Донецкая, Лихая—Замчалово, Семичная—Мелиоративный и Забытый—Развильная. Кроме того, работы прошли на станциях Погорелово, Каменская и Койсуг.
В Краснодарском крае ремонтировали пути на перегонах Бурсак—Выселки, Уманская—Староминская, Гречаная—Тимашевская и Придорожная—Брюховецкая, а также на станции Ейск. В Ставропольском крае работы провели на перегоне Благодарное—Большевистская Искра, в Дагестане — на участке Хасавюрт—Карланюрт.