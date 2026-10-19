СКЖД направила свыше 4 млрд рублей на обновление путей на Кубани и в других регионах

Работы проводились на перегонах и станциях в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Дагестане. В Ростовской области модернизация затронула участки Тарасовка—Глубокая, Котельниково—Мелиоративный, Кадамовка—Усть-Донецкая, Лихая—Замчалово, Семичная—Мелиоративный и Забытый—Развильная. Кроме того, работы прошли на станциях Погорелово, Каменская и Койсуг.