Бывший помощник Гурулева получил 9 лет за «помощь с уклонением от службы» на СВО
Бывший помощник Гурулева получил 9 лет за мошенничество
Бывший помощник депутата Госдумы прошлого созыва Андрея Гурулева приговорен к реальному сроку лишения свободы за мошенничество. Об этом пишет «Чита.ру» со ссылкой на УФСБ России по Забайкальскому краю.
Суд установил, что Адам Ислуев предлагал за 1,5 млн руб. помочь договориться с руководством воинских подразделений, чтобы человека не направляли на службу в зону боевых действий или перевели оттуда в тыл. В реальности фигурант уголовного дела не мог повлиять на решения командования, утверждало следствие, и просто оставлял деньги себе. Центральный районный суд Читы признал мужчину виновным и приговорил к девяти годам в колонии общего режима и штрафу в 1,5 млн руб. Приговор пока не вступил в законную силу.
Адам Ислуев был помощником депутата Гурулева до конца 2024 года — тогда он устроил дебош на рейсе из Москвы, пишет «Чита.ру». После этого парламентарий заявил, что уволил мужчину, а также извинился перед всеми, кому бывший сотрудник доставил неудобства.
Андрей Гурулев заседал в Госдуме VIII созыва, входил в комитет по обороне, с 2022 года часто публично высказывался по теме СВО и мобилизации. В начале 2025 года покинул профильный комитет. По словам источников «Ъ», перед этим с господином Гурулевым неоднократно проводили беседы с просьбами умерить градус выступлений.