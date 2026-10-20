Бывший помощник Гурулева получил 9 лет за «помощь с уклонением от службы» на СВО

Суд установил, что Адам Ислуев предлагал за 1,5 млн руб. помочь договориться с руководством воинских подразделений, чтобы человека не направляли на службу в зону боевых действий или перевели оттуда в тыл. В реальности фигурант уголовного дела не мог повлиять на решения командования, утверждало следствие, и просто оставлял деньги себе. Центральный районный суд Читы признал мужчину виновным и приговорил к девяти годам в колонии общего режима и штрафу в 1,5 млн руб. Приговор пока не вступил в законную силу.