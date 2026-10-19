Кассация подтвердила изъятие связанной с чиновниками компании на Кубани
Четвертый кассационный суд в Краснодаре оставил в силе решение об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале компании, подконтрольной бывшим должностным лицам администрации Лабинского района. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Установлено, что бывшие глава Лабинского района Краснодарского края и его первый заместитель обеспечили передачу в аренду 11 земельных участков общей площадью 1,5 тыс. га без предварительной публикации сведений о возможности их получения. По данным судов, это ограничило доступ других хозсубъектов к участкам. Земли передали фермерским хозяйствам, которые затем безвозмездно уступили права на них обществу с ограниченной ответственностью, которое фактически находилось под контролем бывших чиновников, их родственников и доверенных лиц.
Прокуратура потребовала обратить в доход государства все доли в уставном капитале компании. Лабинский районный суд удовлетворил иск, а апелляционная инстанция оставила решение без изменения. Кассационный суд в свою очередь согласился с выводами нижестоящих инстанций. В судебных актах указано, что при распоряжении землей были нарушены установленные процедуры, а действия должностных лиц создали условия для ограничения конкуренции и получения преимуществ отдельной компанией.
Кассация оставила ранее принятые судебные акты без изменения.