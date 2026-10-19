Работодателям Крыма возместят до двух третей зарплаты сотрудников в период ЧС
Правительство Крыма утвердило порядок предоставления субсидий работодателям для частичной компенсации расходов на оплату простоя сотрудников в период чрезвычайной ситуации. На поддержку смогут претендовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории республики, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Субсидии распространяются на расходы по оплате простоя работников начиная с 26 июня 2026 года. Размер компенсации не может превышать двух третей средней заработной платы сотрудника с учетом отработанного времени.
Одним из условий получения поддержки станет своевременное направление в службу занятости отчета о введении режима простоя или приостановке производства через единую цифровую платформу «Работа в России». Работодателям также потребуется подтвердить понесенные расходы документами и пройти отбор в системе «Электронный бюджет».
В течение ближайших двух недель министерство труда и социальной защиты Крыма планирует провести семинары для работодателей, на которых разъяснит порядок предоставления субсидий.