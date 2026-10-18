Андрей Разин сменил Игоря Ларионова на посту главного тренера СКА
Игорь Ларионов покинул пост главного тренера петербургского хоккейного клуба СКА. Его преемником стал Андрей Разин, ранее возглавлявший магнитогорский «Металлург». Контракт с новым наставником рассчитан на два сезона, сообщила пресс-служба СКА.
Господин Ларионов возглавил армейцев в июне 2025 года. За это время команда провела под его руководством 88 матчей. В клубе заявили, что решение о прекращении сотрудничества приняли совместно со специалистом.
Вопрос о смене главного тренера СКА обсуждался на фоне нестабильных результатов команды. Еще в начале этого года «Ъ Северо-Запад» писал о возможной отставке, подробнее — в материале «Профессор на грани провала». 16 октября спортивный журналист Алексей Шевченко заявил, что в СКА идет подготовка к смене главного тренера. В качестве основных кандидатов на тот момент назывались Андрей Разин и Роман Ротенберг.
Господин Разин покинул «Металлург» 18 октября — в тот же день клуб объявил о прекращении сотрудничества с тренером по обоюдному согласию сторон. Ранее, 6 октября, магнитогорская команда отстранила его от работы. Причиной назывались разногласия внутри коллектива и напряженные отношения между тренером и игроками.
За три сезона в Магнитогорске господин Разин привел «Металлург» к победе в Кубке Гагарина в 2024 году. В сезоне-2025/26 команда выиграла регулярный чемпионат КХЛ и завоевала Кубок Континента. Подробнее об итогах чемпионского сезона «Металлурга» — в материале «Ъ» «Магнитогорская металлургическая комбинация».
Первый матч под руководством господина Разина СКА проведет 20 октября против екатеринбургского «Автомобилиста».