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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Северо-Запад

Андрей Разин сменил Игоря Ларионова на посту главного тренера СКА

Игорь Ларионов покинул пост главного тренера петербургского хоккейного клуба СКА. Его преемником стал Андрей Разин, ранее возглавлявший магнитогорский «Металлург». Контракт с новым наставником рассчитан на два сезона, сообщила пресс-служба СКА.
Андрей Разин (слева) во время матча между командами "Металлург Мг" (Магнитогорск) и "Авангард" (Омск) в 2024 году

Андрей Разин (слева) во время матча между командами "Металлург Мг" (Магнитогорск) и "Авангард" (Омск) в 2024 году

пресс-служба ХК Металлург

Господин Ларионов возглавил армейцев в июне 2025 года. За это время команда провела под его руководством 88 матчей. В клубе заявили, что решение о прекращении сотрудничества приняли совместно со специалистом.
Вопрос о смене главного тренера СКА обсуждался на фоне нестабильных результатов команды. Еще в начале этого года «Ъ Северо-Запад» писал о возможной отставке, подробнее — в материале «Профессор на грани провала». 16 октября спортивный журналист Алексей Шевченко заявил, что в СКА идет подготовка к смене главного тренера. В качестве основных кандидатов на тот момент назывались Андрей Разин и Роман Ротенберг.
Господин Разин покинул «Металлург» 18 октября — в тот же день клуб объявил о прекращении сотрудничества с тренером по обоюдному согласию сторон. Ранее, 6 октября, магнитогорская команда отстранила его от работы. Причиной назывались разногласия внутри коллектива и напряженные отношения между тренером и игроками.
За три сезона в Магнитогорске господин Разин привел «Металлург» к победе в Кубке Гагарина в 2024 году. В сезоне-2025/26 команда выиграла регулярный чемпионат КХЛ и завоевала Кубок Континента. Подробнее об итогах чемпионского сезона «Металлурга» — в материале «Ъ» «Магнитогорская металлургическая комбинация».
Первый матч под руководством господина Разина СКА проведет 20 октября против екатеринбургского «Автомобилиста».

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор